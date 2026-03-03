Laureato il primo studente in Tecniche per costruzioni civili e gestione del territorio

Il primo studente del corso di laurea in Tecniche per le costruzioni civili e gestione del territorio dell’Università di Pisa si è laureato. L’evento si è svolto il 3 marzo 2026 e rappresenta un momento importante per il nuovo percorso formativo dell’ateneo. La laurea segna il completamento di un percorso accademico avviato di recente dall’università.

Pisa, 3 marzo 2026 – Si è laureato il primo studente del Corso di Laurea professionalizzante in Tecniche per le costruzioni civili e la gestione del territorio dell'Università di Pisa. Si tratta di Attilio Del Soldato, nato a Lucca nel 1967, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Lucca e attualmente dipendente con la qualifica di istruttore tecnico presso l'Amministrazione comunale di Capannori. Attilio Del Soldato ha conseguito il diploma di laurea lo scorso 28 febbraio con voto 107110 discutendo una tesi dal titolo "Evoluzione storica dei titoli edilizi dall'Unità d'Italia fino alla legge urbanistica del 1942. Inquadramento...