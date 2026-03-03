L'ATP cancella il torneo di Fujairah e organizza un volo per i tennisti | chiede loro una cifra enorme

L'ATP ha deciso di cancellare il torneo challenger di Fujairah e ha comunicato agli atleti iscritti che sta organizzando un volo charter per il ritorno dagli Emirati. Ai tennisti è stato chiesto di pagare 5 mila euro per partecipare al viaggio. La decisione ha suscitato sorpresa tra gli iscritti, che hanno ricevuto la comunicazione tramite email. La scelta ha generato discussioni tra i partecipanti.

Il torneo challenger di Fujairah è stato cancellato. L'ATP ai tennisti iscritti in una mail ha detto che sta organizzando un charter per lasciare gli Emirati, chi vorrà salire a bordo dovrà sborsare 5 mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

