L'ATP cancella il torneo di Fujairah e organizza un volo per i tennisti | chiede loro una cifra enorme

L'ATP ha deciso di cancellare il torneo challenger di Fujairah e ha comunicato agli atleti iscritti che sta organizzando un volo charter per il ritorno dagli Emirati. Ai tennisti è stato chiesto di pagare 5 mila euro per partecipare al viaggio. La decisione ha suscitato sorpresa tra gli iscritti, che hanno ricevuto la comunicazione tramite email. La scelta ha generato discussioni tra i partecipanti.

Il torneo challenger di Fujairah è stato cancellato. L'ATP ai tennisti iscritti in una mail ha detto che sta organizzando un charter per lasciare gli Emirati, chi vorrà salire a bordo dovrà sborsare 5 mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sinner e Alcaraz ora potranno farlo: l’ATP cambia una regola e cancella il controverso divietoDopo il caso agli Australian Open, l'ATP cambia le regole sui braccialetti Whoop: Sinner, Alcaraz e Sabalenka potranno usare i dispositivi in campo.

Tennisti scappano dal campo a Fujairah: il match sospeso per l’allarme guerra (VIDEO)Un episodio drammatico ha scosso il Challenger di Fujairah,(Emirati Arabi Uniti), durante il turno finale delle qualificazioni dell’ATP Challenger 50.

Tutto quello che riguarda L 8217 ATP cancella il torneo di...

Temi più discussi: Ufficiale: l’ATP Challenger di Fujairah cancellato dopo i bombardamenti dall’Iran; Esplosioni vicino un torneo ATP negli Emirati: pamico tra i giocatori; Il torneo Challenger che si svolge questa settimana negli Emirati Arabi Uniti prosegue; Tensione in Qatar: Rune bloccato a Doha dopo gli attacchi missilistici iraniani. Il torneo challenger di Fujairah verso l’annullamento? (Video) - LiveTennis.it.

L’Atp cancella il Challenger di Fujairah e programma un volo a pagamento per gli atleti. Che polemica!Un’email pubblicata nelle ultime ore sta facendo molto discutere sul web. E gli atleti sembrerebbero insoddisfatti. Un vero proprio caso mediatico quello che sta accadendo in queste ore. L’Atp ha uffi ... tennisitaliano.it

Challenger Fujairah, i missili fermano il tennis. Caniato: Esplosione a 10 km, poi l’allarme e la fugaTennis - Challenger | Adesso siamo tranquilli dice l'azzurro dagli Emirati Arabi. Giriamo il mondo per divertirci, mai avrei pensato di ritrovarmi in mezzo alla guerra ... ubitennis.com

Email from tournament to players currently stuck at the Fujairah Challenger tournament. “The ATP is potentially organizing a charter flight on Thursday 5th March from Muscat. Departure at 3.00 pm, going to Milan, stopping on the way in Egypt. The cost is 5.000 x.com

Abbiamo raccolto la testimonianza di Carlo Alberto Caniato, che sta disputando il Challenger di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, interrotto oggi per un incendio causato dall'abbattimento di un drone - facebook.com facebook