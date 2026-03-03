L’ateneo sottoscrive la Carta d’Assisi e i valori condivisi col ’Buon Governo’

L’Università di Siena ha firmato la Carta di Assisi, un documento che evidenzia il ruolo degli atenei nel promuovere la pace e il rispetto tra le persone. La firma sottolinea l’impegno a favorire la ricerca e lo sviluppo umano sostenibile e riconosce le università come luoghi di relazione e confronto continuo. L’atto ha come obiettivo quello di rafforzare i valori condivisi tra le istituzioni accademiche.

L’ Università di Siena ha sottoscritto la Carta di Assisi, che riafferma l’impegno degli atenei come spazi fattivi nella costruzione della pace, ribadisce il legame tra ricerca e sviluppo umano sostenibile, individua le università come spazi di relazione e confronto. L’iniziativa si è tenuta a Assisi nell’ambito di ’Università, ponti di Pace’: nell’occasione il professor Gianluca Navone per Unisi è intervenuto facendo un parallelismo tra la rappresentazione della Pace nel ciclo di affreschi del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti conservato nel Palazzo Pubblico di Siena e i principi enunciati nella Carta d’Assisi: nell’allegoria senese, alla destra della Pace campeggia la Giustizia; nella Carta – a distanza di 7 secoli – si afferma che "la pace è inseparabile dalla giustizia e dall’equità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

