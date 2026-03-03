Lasagna fa sognare ma gli aquilotti strappano un insperato pareggio

Dopo la vittoria al Braglia contro il Modena, il Padova ha disputato una partita in cui ha sfiorato una vittoria che avrebbe rappresentato un passo importante verso la salvezza. La squadra di Lasagna ha mostrato determinazione, ma gli aquilotti sono riusciti a strappare un pareggio inaspettato. La partita si è conclusa con un risultato che tiene aperte le speranze di entrambe.

Dopo la vittoria al Braglia contro il Modena, il Padova ha sfiorato la vittoria che poteva significare un passo avanti decisivo verso la salvezza. Non è bastato un Lasagna in stato di grazia - quinto gol nel 2026 - a portare a casa i tre punti contro uno Spezia più che mai relegato nelle sabbie mobili della bassa classifica, ma che mister Donadoni sta cercando in tutte le maniere di portarlo in un porto sicuro. Sono gli ospiti a passare al 23esimo con il solito Artistico. Il Padova non si perde d'animo e pochi minuti prima del riposo trova la parità con Sgarbi. La ripresa è guardinga da ambo le parti, poi Kevin Lasagna a meno di un quarto d'ora dal triplice fischio fa esplodere l'Euganeo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Carrarese Ora gli azzurri fanno sognare. Ma Calabro fa il pompiere: "Piedi per terra" Leggi anche: Paolo Rossi fa sognare sul mercato della Juve: «Osimhen ti fa fare il salto in più. Tonali? Potrebbe arrivare, ma…» – VIDEO