L’Arsenal ha chiamato l’Inter per Esposito | Ausilio ha risposto…

L’Arsenal ha contattato l’Inter per Pio Esposito, che ha risposto attraverso il direttore sportivo. L’Inter aveva puntato sul giovane talento prima che diventasse una certezza e ora la strategia sta portando risultati concreti. La trattativa tra le due squadre si è svolta senza annunci ufficiali, con le parti che hanno mantenuto riserbo sui dettagli.

L’Inter ha scommesso su Pio Esposito quando ancora non era una certezza. Oggi quella scommessa sta pagando dividendi importanti. Il centravanti classe 2005, dopo quanto mostrato in Serie B, sta confermando personalità e qualità anche a un livello superiore, scalando progressivamente le gerarchie e attirando l’interesse dei grandi club europei. Il momento che ha acceso definitivamente i riflettori internazionali su di lui risale al 20 gennaio. Cristian Chivu lo chiama dalla panchina nella sfida contro l’Arsenal, chiedendogli di provare a cambiare l’inerzia della partita. Esposito entra con coraggio: attacca l’area, duella fisicamente, conclude verso la porta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

