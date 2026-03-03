L’Appennino alle Olimpiadi Invernali Sentieri nello staff di San Marino

L’Appennino reggiano ha avuto una presenza alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 attraverso Stefano Sentieri, maestro di sci di Collagna e allenatore. Figura di riferimento per il comprensorio sciistico di Cerreto Laghi, Sentieri ha preso parte allo staff di San Marino. La sua partecipazione segna un collegamento tra le montagne dell’Appennino e l’evento olimpico.

C'era anche un po' di Appennino reggiano alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Si tratta di Stefano Sentieri, maestro di sci di Collagna e allenatore, figura di riferimento del comprensorio sciistico di Cerreto Laghi. Sentieri ha partecipato ai Giochi delle recenti Olimpiadi invernali come direttore tecnico della nazionale di San Marino. Un traguardo importante per un professionista cresciuto sulle piste di casa, oggi maestro di sci a Cerreto Laghi e allenatore del Comitato Fisi Appennino Emiliano, la squadra regionale della Federazione Italiana Sport Invernali.