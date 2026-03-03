L' Anm dice il falso sui pm sottomessi al potere esecutivo | la riforma non lo prevede

Un ex magistrato e ex parlamentare critica l'Associazione Nazionale Magistrati, affermando che essa afferma il falso riguardo alla presunta sottomissione dei pm al potere esecutivo. Secondo lui, l’Organizzazione non riconosce che la riforma in discussione non prevede questa condizione e si concentra su come la propaganda politica utilizzi tali argomentazioni per influenzare l’opinione pubblica.

Da ex magistrato e da ex parlamentare, posso capire i colpi bassi che la propaganda politica ci riversa ogni giorno per far passare per valide le proprie idee. Ma che anche i magistrati si mettano a raccontare bugie pur di inculcare nei cittadini elettori l'errata convinzione che la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere metterebbe i magistrati sotto il controllo politico è di ben altra gravità, molto più ingannevole proprio perché teoricamente altamente credibile. Spiace constatare che a truccare le carte per propri interessi di bottega siano proprio quelli a cui affidiamo ogni giorno il nostro destino, convinti che non barino mai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Referendum: la bufala della sottomissione del Pm all’esecutivo e la riforma Cartabia votata dal PdLa legge voluta dall'ex Guardasigilli e approvata dal Pd assegna alcuni poteri al Parlamento.

