L’Associazione Nazionale Magistrati ha utilizzato gli spazi all’interno del palazzo della Cassazione per promuovere il No al referendum. Il Comitato per il Sì ha risposto con una presa di posizione, contestando questa scelta. La vicenda riguarda il coinvolgimento dell’Anm nel dibattito politico e l’uso di ambienti istituzionali per attività di propaganda. La disputa si svolge all’interno dei locali della magistratura.

Nel dibattito legato al referendum si inserisce una questione relativa all’utilizzo di spazi all’interno dei palazzi di giustizia da parte dell’Anm sostenitrice del No alla riforma. Al caso del tribunale di Varese di cui ieri il Secolo ha dato conto, segue un’altra scorrettezza relativa all’utilizzo di spazi all’interno del Palazzo di giustizia di Roma. “È legittima l’occupazione del sesto piano della Cassazione da parte dell’associazione privata Anm?”. E’ l’interrogativo che insieme ad altre associazioni e gruppi professionali, il Comitato nazionale per il Sì al referendum ha posto in maniera perentoria. Un luogo che dovrebbe essere terzo... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Anm a gamba tesa, fa propaganda per il No all’interno del palazzo della Cassazione. Il Comitato per il Sì insorge

Comitato per il Sì all'attacco: "L'Anm occupa il sesto piano della Cassazione, è legittimo?"Avviata una richiesta di accesso agli atti per verificare contratti, autorizzazioni e spese relative agli spazi al sesto piano del “Palazzaccio" Nel...

La giravolta dell’ex pg della Cassazione: un anno fa bocciava la riforma Nordio, ora è nel comitato della destra per il SìIl sorteggio dei membri del Consiglio superiore della magistratura è “contrario ai principi essenziali della democrazia”.

Altri aggiornamenti su L'Anm a gamba tesa fa propaganda per il...

Argomenti discussi: Referendum, Rastrelli: Con la riforma avremo davvero il giudice terzo.

Una corrente della Cgil: Salvini a gamba tesa sull'Anm. Poi la stoccata a Conte e SchleinIronizza sui leader del Campo largo: Spero che l’opposizione sia a lungo rappresentata da Schlein e da Conte. Poi passa al tema della giustizia, oggi forse nelle retrovie, fra guerre e crisi ... ilgiornale.it

L'Anm non bada a spese: 500mila euro per il NoBasteranno i 500mila euro stanziati o si arriverà al milione? L'Anm non bada a spese per far vincere il No al referendum di primavera sulla separazione delle carriere. Per la campagna informativa, che ... ilgiornale.it