Un'alleanza si sta formando contro l'Iran, con gli Stati Uniti e Israele che guidano il fronte. La maggior parte dei paesi del Golfo si uniscono a questa coalizione, confermando una posizione condivisa. Questa alleanza si basa su un accordo aperto, senza ambiguità, e sembra aver preso spunto da modalità già sperimentate in altri contesti internazionali.

L’alleanza è chiara, senza sbavature. Con gli Stati Uniti e Israele sta la maggior parte dei paesi del Golfo. Al fianco di Stati Uniti e Israele stanno anche gli europei, con i francesi, i tedeschi e i britannici che hanno detto di essere pronti a dare ciò di cui gli americani hanno bisogno per intercettare i missili e droni dell’Iran e il legame è diventato fisico quando la Repubblica islamica ha iniziato a puntare e a colpire Cipro. Con gli Stati Uniti e Israele sta anche l’Ucraina, pronta a insegnare come intercettare i droni Shahed, dai quali si difende da quattro anni. Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha chiesto l’intervento degli esperti ucraini e ha detto che arriveranno da Kyiv per aiutare i partner del Golfo a difendersi contro i droni dell’Iran. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'alleanza anti Shahed contro l'Iran, che ha imparato dal Cremlino

Iran, tv di Stato mostra droni Shahed per minacciare IsraeleL’Iran torna a minacciare Israele e lo fa mostrando in diretta televisiva i droni che ha a disposizione.

