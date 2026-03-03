L’accoglienza di Mugnano a Samurai Jay una fiumana di fan e fuochi per il cantante

A Mugnano, Samurai Jay è stato accolto da una grande folla di fan di tutte le età. Dopo la sua partecipazione a Sanremo, il cantante è arrivato nel paese e ha incontrato numerosi sostenitori che lo hanno aspettato in strada. Lui ha risposto firmando autografi, scattando fotografie e salutando i presenti, mostrando entusiasmo e disponibilità. La scena si è conclusa con l’accensione di alcuni fuochi per celebrare l’arrivo del cantante.

Uno dei momenti più emozionanti del Festival è stata la voce di mamma.