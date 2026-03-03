L’accoglienza di Mugnano a Samurai Jay una fiumana di fan e fuochi per il cantante

A Mugnano, Samurai Jay è stato accolto da una grande folla di fan di tutte le età. Dopo la sua partecipazione a Sanremo, il cantante è arrivato nel paese e ha incontrato numerosi sostenitori che lo hanno aspettato in strada. Lui ha risposto firmando autografi, scattando fotografie e salutando i presenti, mostrando entusiasmo e disponibilità. La scena si è conclusa con l’accensione di alcuni fuochi per celebrare l’arrivo del cantante.

Un bagno di folla ad accogliere Samurai Jay dopo Sanremo. Una fiumana di fan di ogni età lo hanno aspettato e lui ricambia con sincero affetto firmando autografi, scattando foto e concedendo un saluto a tutti.  Poi la musica, la sua musica.  Uno dei momenti più emozionanti del Festival è stata la voce di mamma. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

