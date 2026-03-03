L’accademico più famoso che non è mai esistito | la storia di Stronzo Bestiale il fisico fantasma che ingannò la scienza mondiale

Nel 1987, il Journal of Statistical Physics pubblicò un articolo firmato da un autore che si faceva chiamare Stronzo Bestiale, indicato come professore di fisica all’Università di Palermo. La pubblicazione attirò l’attenzione tra i ricercatori e gli studiosi di fisica, ma successivamente si scoprì che l’intera figura di questo accademico era un’invenzione. La storia si concluse con la smentita ufficiale delle istituzioni coinvolte.

Era il 1987 quando il Journal of Statistical Physics, una delle pubblicazioni accademiche più autorevoli del settore, mandò in stampa un articolo firmato, tra gli altri, da un certo Stronzo Bestiale, presentato come professore di fisica presso l’Università di Palermo. Nessuno, nella redazione, sollevò obiezioni. Nessuno controllò. Nessuno rise — almeno non subito. Quel nome, letteralmente impronunciabile in un contesto serio per chiunque parlasse italiano, scivolò indisturbato attraverso le maglie del peer review e si depositò per sempre negli archivi della letteratura scientifica internazionale. La storia di Stronzo Bestiale è insieme una farsa esilarante e una denuncia feroce: quella di un sistema che si pretende infallibile ma che, sotto pressione, rivela crepe profonde quanto un cratere lunare. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - L’accademico più famoso che non è mai esistito: la storia di Stronzo Bestiale, il fisico fantasma che ingannò la scienza mondiale Leggi anche: Valentino, chi è Oscar Garavani, il presunto pronipote che la famiglia non riconosce: «Non c'è alcuna parentela, si è inventato un fratello che non è mai esistito» Leggi anche: Addio a Antonino Zichichi, il fisico siciliano che ha segnato la scienza internazionale