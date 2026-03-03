L' abbondanza inglese la scelta di Messi il Brasile di Ancelotti | Mondiale -100 come stanno le big

In questi tre mesi si scopriranno le ultime delle 48 squadre qualificate, inclusa l’Italia, mentre le big del torneo si preparano a scendere in campo. Tra le nazionali più attese ci sono l’Inghilterra, che ha una rosa molto ampia, il Brasile guidato da Ancelotti e la decisione di Messi di partecipare. Le nazionali stanno già affinando le strategie in vista dell’inizio del Mondiale.

Cento giorni ai Mondiali 2026. Poco più di tre mesi, in cui si conosceranno anche le ultime delle 48 nazionali partecipanti, ancora impegnate nei percorsi di qualificazioni, tra cui proprio l'Italia. Intanto, però, andiamo ad analizzare lo stato di forma delle principali pretendenti al trofeo più prestigioso del calcio. Il girone di qualificazione è stato smaltito in totale scioltezza, con cinque vittorie e un pareggio, ma soprattutto con 21 reti fatte e solo 2 subite. Rispetto alla formazione che ha giocato le ultime gare ufficiali, Yamal - che si era sottoposto a un intervento lo scorso novembre - tornerà ad essere un elemento fondamentale dell'undici titolare largo a destra nel tridente.