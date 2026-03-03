In un giorno qualsiasi a Udine, un individuo si trova a riflettere sulla propria interiorità, avvertendo momenti di dubbio e diffidenza verso se stesso. La sua voce interiore sembra silenziata, lasciando spazio a un senso di incertezza che si manifesta in una giornata di febbraio. La sua presenza si caratterizza per un senso di isolamento, mentre cerca di capire cosa sta attraversando.

So che il mondo che ho attorno è una minaccia sospesa, impalpabile,ma è reale, c’è. Trascorro gran parte del mio tempo in silenzio, leggendo uno dei miei libri, quelli che ho in libreria sono tutti, di autori importanti, quelli che hanno segnato un’epoca e che rileggendoli sono di un’attualità “ fresca”, emozionano e fanno pensare ancora. Meta: arrivare all’ora seguente e così, di ora in ora, fino a raggiungere un luogo non accerchiato dal vuoto permanente di questa umanità. Ma il male è una presenza respirata, è sornione e se ne stà in aguato. Ho imparato a condurre una doppia vita. Penso, parlo, scrivo e al tempo stesso parlo con te, ma a una certa distanza rende dolce la tua presenza, un po’ evanescente come una fotografia sfocata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - La voce che non si sente

