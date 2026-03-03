La vita dell’atleta nelle voci del Volley Tricolore

Lo scorso mercoledì 18 febbraio nella palestra di Massenzatico si è svolto un evento sportivo organizzato dalla società Volley Tricolore, coinvolgendo atleti e spettatori. La giornata ha visto la partecipazione di diverse squadre e ha incluso partite e momenti di confronto tra i giocatori. L’evento ha avuto come obiettivo principale la promozione del volley tra i giovani e la valorizzazione delle attività sportive locali.

Lo scorso mercoledì 18 febbraio, nella palestra della nostra scuola a Massenzatico c’è stato un evento sportivo realizzato dalla società Volley Tricolore. Noi studenti abbiamo potuto conoscere dei giocatori di serie A, che ci hanno raccontato le loro storie e hanno risposto alle nostre domande. Abbiamo chiesto agli atleti come facevano a organizzarsi con lo studio e allo stesso tempo con lo sport quando andavano a scuola. E loro ci hanno spiegato che lo sport insegna a organizzarsi di più. Dopo averli ascoltati, ci sentiamo più consapevoli dell’importanza dello sport e della scuola. Abbiamo capito che lo sport e lo studio dovrebbero essere due cose unite, perché ci aiutano a organizzare meglio il nostro tempo, passandone di meno sui dispositivi elettronici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

