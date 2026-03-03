la vis a due facce vuole la vittoria col bra

La squadra di casa si presenta con una prima metà di partita senza troppi affanni, ma nella ripresa cambia atteggiamento e si rende più offensiva. Dopo una prima fase di gioco poco incisiva, i giocatori di casa aumentano l’intensità e sfiorano il gol nel finale, cercando la vittoria contro il Bra. La partita si conclude senza un risultato definitivo, con il punteggio ancora in bilico.

Anche contro il Pontedera una Vis a due facce. Innocua nella prima ora di gioco, arrembante poi. Dopo una brutta prima parte di gara i pesaresi, proprio come contro la Torres, hanno chiuso in crescendo, sfiorando la vittoria sul finale. A Sassari il match point l’aveva avuto Ventre, al Benelli Lari. In entrambi gli ultimi due pareggi si è affermata una costante: quando le corsie soffrono la Vis va in crisi. Anche contro il Pontedera infatti sia Ceccacci a destra che Franchetti Rosada a sinistra hanno faticato a contenere le sortite offensive degli esterni toscani e non hanno così potuto fornire supporto alla fase offensiva. Bloccata lateralmente e sovrastata centralmente, con un Nicastro sterilizzato dalla fisicità della difesa toscana, la Vis per un’ora si è affidata solamente agli spunti di Durmush, sempre ben contenuto dai granata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Vis impatta col Pontedera e guadagna un punto d’oro ma senza trovare la vittoriaVIS PESARO 1 PONTEDERA 1 VIS PESARO (3-4-2-1): Pozzi; Di Renzo (27’ st Lari), Primasso, Zoia; Ceccacci, Di Paola, Pucciarelli (11’ st Berengo),...

