La vacanza a Dubai l'incontro con l'ambasciatore e la reazione di Meloni | il giallo sul viaggio di Crosetto

Un viaggio a Dubai di un politico italiano ha suscitato molte domande, soprattutto dopo che lui stesso ha fornito diverse versioni sulla sua presenza nella città. L'incontro con l'ambasciatore locale è stato confermato, ma i dettagli restano confusi. La reazione del governo, con un commento della premier, ha attirato l’attenzione sui fatti recenti. La vicenda è al centro di numerose interpretazioni e discussioni pubbliche.

Le numerose versioni di Crosetto sul suo viaggio a Dubai poco prima dell'attacco non hanno fatto altro che alimentare dubbi e sospetti. Oggi dai giornali emergono nuovi elementi, come gli incontri che Crosetto avrebbe avuto negli Emirati Arabi o un presunto stato whatsapp pubblicato e poi rimosso, che moltiplicano gli interrogativi attorno alla faccenda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Crosetto giustifica il viaggio a Dubai: “Non mi aspettavo un’escalation”Il ministro della Difesa giustifica il suo viaggio a Dubai, intrapreso un giorno prima dell'attacco Usa in Iran, e dice che l'escalation in Medio...

Cosa non torna della versione del ministro Crosetto sulla presenza a Dubai durante l’attacco all’IranIl ministro della Difesa Crosetto in un'informativa urgente in Parlamento ha fornito la sua versione dei fatti sul recente viaggio a Dubai, dove è...

