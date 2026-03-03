La tradizione liceale resiste con lo Scientifico che batte il Classico ma cresce la richiesta di percorsi più rapidi e professionalizzanti Mentre ancora si attende il decollo del Liceo del made in Italy

Le iscrizioni online per il prossimo anno scolastico si sono chiuse ufficialmente, dopo una proroga che ha consentito alle famiglie di decidere fino al 21 febbraio. I database del Ministero dell’istruzione e del merito hanno registrato le scelte degli studenti italiani, mentre il settore liceale vede ancora prevalere il percorso scientifico rispetto al classico, con una crescente domanda di percorsi più rapidi e professionalizzanti. È in attesa il lancio del Liceo del made in Italy.

S i sono concluse ufficialmente le iscrizioni online per il prossimo anno scolastico. Dopo una breve proroga che ha permesso alle famiglie di riflettere fino al 21 febbraio scorso, i database del Ministero dell'istruzione e del merito hanno accolto le scelte degli studenti italiani. Scelte che restituiscono una fotografia abbastanza chiara della scuola italiana: un quadro che non subisce scossoni rivoluzionari, ma inizia a mostrare i segni di un cambiamento silenzioso e mirato. Iscrizioni scolastiche, l'egemonia dei licei. Il dato più evidente è la conferma di una tendenza ormai storica: più della metà degli studenti e delle studentesse che varcheranno la soglia delle superiori a settembre ha scelto un liceo.