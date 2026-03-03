La torretta del Serpieri diventa un’attrazione

La torretta dell’Osservatorio del Collegio Raffaello a Urbino è stata aperta al pubblico come nuova attrazione turistica. La struttura, chiamata torretta del Serpieri, è stata resa accessibile grazie all’intervento del Legato Albani, che ha deciso di valorizzare un’area poco conosciuta ma di grande fascino. Ora, visitatori e cittadini possono scoprire un punto panoramico e storico della città.

Alla scoperta della torretta dell'Osservatorio del Collegio Raffaello in Urbino. Un nuovo punto, anche di richiamo turistico, voluto dal Legato Albani per valorizzare un'area nascosta quanto suggestiva. Dunque in piazza della Repubblica, a Collegio Raffaello, si ampliano i punti d'interesse turistico per cittadini e visitatori: dopo il pozzo datato 1710, riqualificato e aperto al pubblico a ottobre, ora tocca alla torretta dell'osservatorio meteorologico. Da qualche giorno, entrando nel cortile del palazzo settecentesco, sul primo pilastro a sinistra ci sono un pannello e una targa. Il punto non è casuale: proprio da lì è facile vedere una torretta svettare sul tetto dell'edificio.