Stasera e domani alle 21 il Teatro Michelangelo di Modena ospita ‘La Tigre’ di Ramon Madaula, interpretata da Alessandro Benvenuti, che firma anche la regia, e Marina Massironi. La commedia porta in scena energia, ritmo e verità, attirando il pubblico con la sua intensità. La produzione si presenta come un appuntamento teatrale da non perdere per gli appassionati di spettacoli coinvolgenti e di forte impatto emotivo.

Energia, ritmo e verità: sono gli ingredienti de ‘La Tigre’ di Ramon Madaula che andrà in scena stasera e domani alle 21 al Teatro Michelangelo di Modena, con una straordinaria coppia di interpreti: Alessandro Benvenuti – che ne cura anche la regia – e Marina Massironi. Lui, un rinomato specialista dello sviluppo personale, è lì per un servizio fotografico destinato al supplemento domenicale di una importante rivista: un riconoscimento al quale tiene tantissimo. Lei è l’importante fotografa che dovrà immortalarlo. Massironi, cosa rappresenta ‘La Tigre’ del titolo? "È la paura che tutti abbiamo e che, impossibile da nascondere, va solo accettata e gestita come meglio si può. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’La Tigre’ è al Michelangelo: "Ma non dovete temerla"

