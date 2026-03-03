La Tempesta di Shakespeare | Alfredo Arias trasforma il teatro in un’isola di magia e tradimento

Alfredo Arias dirige una nuova produzione di “La Tempesta” di Shakespeare, che sarà rappresentata al Teatro Masini di Faenza dal 7 al 9 marzo alle 21. La messa in scena trasforma il classico in un’esperienza che mescola magia e tradimento, portando il pubblico in un mondo ricco di suggestioni teatrali. La rappresentazione si svolge durante tre serate consecutive, con un cast di attori coinvolti nella rappresentazione.

Il regista Alfredo Arias, con il suo stile inconfondibile, mette in scena “La Tempesta” di Shakespeare, in una nuova coproduzione che andrà in scena al Teatro Masini di Faenza da sabato 7 a lunedì 9 marzo, sempre alle 21. Lo spettacolo è interpretato da Graziano Piazza, insieme a Federico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Intrighi, magia e poesia: Alfredo Arias dirige Graziano Piazza nel nuovo adattamento de “La Tempesta”Il regista Alfredo Arias, con il suo stile inconfondibile, mette in scena “La Tempesta” di Shakespeare, in una nuova coproduzione che andrà in scena...

La tempesta di Shakespeare al Teatro Biondo, in scena Graziano Piazza e Guia JeloPer il regista argentino Alfredo Arias si tratta di un ritorno alla direzione di quest’opera, che ha rappresentato nei primi decenni della sua...

Arias porta in scena alle Muse: La Tempesta di ShakespeareUltimo appuntamento con ‘La Tempesta’ di William Shakespeare oggi (ore 16.30), al Teatro delle Muse di Ancona. A firmare l’allestimento è il geniale regista Alfredo Arias, con il suo stile unico e ... ilrestodelcarlino.it

La Tempesta firmata da Arias: così il teatro diventa magia e sognoDopo il riallestimento del Birraio di Camilleri, la stagione delle Muse di Ancona prosegue con un altro riallestimento illustre, quello della Tempesta di Shakespeare firmata da Alfredo Arias nel ... ilrestodelcarlino.it

l geniale regista Alfredo Arias, con il suo stile unico e inconfondibile, mette in scena La Tempesta di Shakespeare, in una nuova coproduzione (che ha debuttato nel luglio 2025 all’Estate Teatrale Veronese) del Teatro Stabile di Catania, di Marche Teatro, Tieff - facebook.com facebook

''La tempesta'' di Shakespeare con la regia di Alfredo Arias debutta al Teatro Biondo di Palermo | Palermomania.it x.com