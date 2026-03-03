La tecnologia non migliora la vita dei bambini ma crea danni diretti e indiretti

Le tecnologie digitali sono spesso considerate strumenti utili per semplificare le attività quotidiane, ma ci sono evidenze che mostrano come possano causare danni diretti e indiretti ai bambini. In alcuni casi, l’uso eccessivo di dispositivi elettronici ha portato a problemi di salute e a difficoltà nello sviluppo. Questa situazione solleva domande sulla reale efficacia delle tecnologie nel migliorare la vita dei più giovani.

Le tecnologie digitali vengono spesso presentate come strumenti in grado di semplificare e migliorare la vita quotidiana. Tuttavia, quando si parla di educazione nella prima infanzia e nella scuola primaria, la valutazione cambia. Nel testo della petizione promossa oltre un anno fa insieme ad Alberto Pellai, Daniele Novara sostiene che l'uso precoce degli schermi comporti conseguenze rilevanti sul piano dello sviluppo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it