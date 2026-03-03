Una strada presenta un dislivello superiore ai 40 centimetri tra il centro e i bordi della carreggiata, rendendo impossibile il passaggio in auto. La carreggiata si presenta in condizioni deteriorate, con parti della superficie sconnesse e danneggiate. La situazione impedisce il transito regolare dei veicoli e preoccupa gli abitanti della zona. La strada è attualmente impraticabile per i mezzi in circolazione.

"C’è un dislivello di oltre 40 centimetri tra il centro e i bordi della carreggiata, passare in macchina è diventato impossibile. E pure col trattore ormai, l’asfalto tocca sotto al mezzo". Tra il civico 7 e il civico 9 di via degli Orsini, a Savarna, ci sono 250 metri: una striscia d’asfalto sottile che si dirama da via Savarna e corre tra i campi coltivati. E che è sempre più a pezzi, come spiega Alberto Civinelli, che qui ha un terreno e un capannone, e che riporta anche le lamentele della sorella, che vive al civico 9. "La strada comunale finisce dopo il numero 9: oltre è nostra, privata, e ci curiamo noi della manutenzione. Tra il 7 e il 9 invece è comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La strada è a pezzi: non si riesce più a passare in auto"

"Bidoni in strada, o si mettono più grandi o serve passare più volte per svuotarli"Scrive il segnalante: “O si mettono bidoni più grandi o passare più volte a svuotarli.

Sosta selvaggia delle auto e il pullman non riesce a passare: traffico in tiltIn piazza Cattaneo a Caserta si è verificato il blocco della circolazione stradale proprio poco prima dell’uscita degli studenti da scuola.

I Bought a €4,000 House in an Ex-Soviet Village… 6 Months Later

Aggiornamenti e contenuti dedicati a "La strada è a pezzi: non si riesce più...

Discussioni sull' argomento La strada è a pezzi: non si riesce più a passare in auto; Trapianti clandestini e baby gang: la Milano oscura di Rudi Carrera in Uomini a pezzi; Lo chalet svizzero prefabbricato, una storia di successo poco conosciuta della rivoluzione industriale; Dimenticare il Bodø. Un’Inter a pezzi tra il Genoa e il derby.

La guerriglia a Bologna, disordini al Pilastro con barricate in strada dopo le tensioni allo sgombero per il Muba x.com

«Italiani a Dubai, quando arrivano i droni… NON uscite per strada». Intervento decisivo. Altrimenti saremmo andati in giro a cercarli urlando: «Ehi, siamo qui! Bombardateci!» La classe dirigente più imbarazzante e scadente che l’Italia abbia mai avuto. Po - facebook.com facebook