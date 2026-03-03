La storia di Cristina ex moglie di un boss scappata dalla ‘ndrangheta per salvare i figli | In quel fango non torneremo più
Cristina, ex moglie di un boss legato alla ‘ndrangheta, ha deciso di allontanarsi dalla criminalità organizzata per proteggere i figli. Con coraggio, ha raccontato a Fanpage.it come è riuscita a fuggire dal mondo di violenza e illegalità, scegliendo di aderire al programma Liberi di Scegliere. La sua priorità era garantire un futuro diverso ai figli, lontano dal fango in cui era immersa.
