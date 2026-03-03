La stella nascente del Newcastle punta al ritorno per infortunio contro il Barça

Un giovane talento del Newcastle si prepara a tornare in campo contro il Barcellona dopo un infortunio. La sua assenza è stata molto sentita dai tifosi e dalla squadra, che sperano di vederlo di nuovo protagonista. La partita si avvicina e lui sta lavorando duramente per recuperare al meglio. La sua presenza potrebbe fare la differenza per la squadra in questa sfida importante.

2026-03-02 20:57:00 Il web non parla d'altro: L'adolescente è stata una grande perdita per il Newcastle. Il centrocampista del Newcastle United Lewis Miley spera di poter tornare dall'infortunio per affrontare il Barcellona nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il 19enne non gioca con il Newcastle dal pareggio per 1-1 contro il Paris Saint-Germain del 28 gennaio, l'ultima partita della fase di campionato nella massima competizione europea per club, dopo aver subito una gamba morta che ha causato un problema più significativo di quanto ci si aspetterebbe normalmente. Miley aveva impressionato sia a centrocampo che, forse più pertinentemente, come terzino destro improvvisato in assenza di Tino Livramento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com