La star di ‘La Casa’ Bruce Campell rivela di avere il cancro | Ma non temete sono un vecchio figlio di putt…

Bruce Campbell, attore noto per il ruolo di Ash Williams nella trilogia de 'La Casa' e per la parte in 'Bubba-Ho-Tep', ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi di cancro. L'attore ha specificato che si tratta di una forma

(Adnkronos) – Bruce Campbell, il mitico Ash Williams della trilogia de 'La Casa' di Sam Raimi e l'Elvis di 'Bubba-Ho-Tep', ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di cancro "curabile, non guaribile". L'attore, 67 anni e icona dell'horror, ha spiegato attraverso un post pubblicato sui social che prenderà una pausa dal lavoro per il periodo necessario alle cure. "Mi dispiace se è uno shock, lo è stato anche per me", le parole dell'attore rivolte ai fan, ai quali ha spiegato di dover annullare i prossimi incontri pubblici per potersi sottoporre alle terapie. "La buona notizia è che non entrerò nei dettagli. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

