Bruce Campbell, noto per aver interpretato Ash Williams nella trilogia de 'La Casa' e per il ruolo di Elvis in 'Bubba-Ho-Tep', ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi di cancro. L’attore si è definito un “vecchio figlio di putt”, sottolineando di essere in cura per una malattia che definisce curabile, ma non guaribile. La notizia è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori dettagli.

(Adnkronos) – Bruce Campbell, il mitico Ash Williams della trilogia de 'La Casa' di Sam Raimi e l'Elvis di 'Bubba-Ho-Tep', ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di cancro "curabile, non guaribile". L'attore, 67 anni e icona dell'horror, ha spiegato attraverso un post pubblicato sui social che prenderà una pausa dal lavoro per il. L'articolo La star di ‘La Casa’ Bruce Campbell rivela di avere il cancro: “Ma non temete, sono un vecchio figlio di putt.” proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

La star di ‘La Casa’ Bruce Campell rivela di avere il cancro: “Ma non temete, sono un vecchio figlio di putt…”(Adnkronos) – Bruce Campbell , il mitico Ash Williams della trilogia de 'La Casa' di Sam Raimi e l'Elvis di 'Bubba-Ho-Tep', ha rivelato di aver...

La stella degli horror Bruce Campbell rivela di avere il cancro: “Non è curabile, ma sono un duro figlio di…”Bruce Campbell, attore 67enne iconico per il suo ruolo di Ash Williams nella saga de “La Casa” (The Evil Dead), ha rivelato di aver ricevuto una...

Tutto quello che riguarda Bruce Campbell

Discussioni sull' argomento ‘Evil Dead’ Icon Bruce Campbell Reveals Cancer Diagnosis, Cancels Future Fan Events; L’attore di Evil Dead ha condiviso la notizia.

Bruce Campbell ha un tumore: la star de La Casa rassicura i fan: Curabile, non guaribileBruce Campbell annuncia di avere un cancro curabile ma non guaribile. L'attore di Evil Dead rinvia impegni professionali per curarsi: Sono un duro figlio di.... cinemaserietv.it

La star di Evil Dead Bruce Campbell: Ho un cancro non curabileIl protagonista di Ash vs Evil Dead Bruce Campbell rivela di avere un cancro non curabile in un messaggio condiviso su X. comingsoon.it

La star di Evil Dead #BruceCampbell ha rivelato sui social di avere il cancro. Annullati tutti i suoi prossimi impegni. Al link il suo messaggio: - facebook.com facebook

"I am a tough old son-of-a-bitch and I have great support, so I expect to be around a while". Bruce Campbell rivela di avere il cancro, un tipo trattabile ma non curabile. x.com