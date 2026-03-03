Un’iraniana, musicista, esprime con entusiasmo la speranza che, una volta caduto il regime, potrà tornare a casa. La sua voce trasmette un senso di urgenza e di emozione, mentre cerca di comunicare oltre la barriera linguistica tra il farsi e l’italiano. La scena riflette la forte volontà di un ritorno alla normalità e alla propria terra.

C’è dell’euforia e l’urgenza dell’emozione nella voce della musicista iraniana che forza sulle parole per oltrepassare la barriera linguistica tra farsi e italiano. E’ a Cesena da tre anni ma è da sempre ("Sono nata 44 anni fa a Teheran quando la rivoluzione islamica aveva già insediato il potere islamico da tre anni") in attesa che il regime venga ribaltato. Solo allora, ha promesso a se stessa, tornerà finalmente a casa. Fino ad allora è meglio non sbandierare la propria identità, potrebbe essere pericoloso. "Ora, però, abbiamo una speranza più concreta di tornare alla nostra vita." afferma con le lacrime nella voce. Quando ha saputo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La speranza degli iraniani: "Quando il regime cadrà potremo tornare a casa"

Leggi anche: Pro Pal, in piazza il figlio di Hannoun. Presidio anti regime degli iraniani

“Vogliamo la fine del regime e libere elezioni”: a Fanpage le voci degli iraniani che protestano nel mondo"Questa volta gli iraniani non si arrenderanno, ma non vogliamo che torni la monarchia": così gli iraniani nel mondo sostengono le proteste nel loro...

Una selezione di notizie su La speranza degli iraniani: "Quando il...

Temi più discussi: STATI UNITI E ISRAELE RIACCENDONO LA SPERANZA DEGLI IRANIANI; La speranza degli iraniani: Quando il regime cadrà potremo tornare a casa; Dall’Iran a Latina: Viviamo con angoscia, ma anche con la speranza; Dal Ticino il sogno di Majid e Negar: La nostra speranza? Poter liberare l'Iran.

Il regime con cade con le bombe. Nella diaspora iraniana, tra speranza e disillusioneTra gli iraniani che hanno trovato accoglienza in Italia in pochi si aspettavano la morte di Khamenei, tutti festeggiano. Ma la consapevolezza è che la ... huffingtonpost.it

«La nostra speranza? Poter liberare l'Iran»Gioire vedendo le bombe israelo-americane che colpiscono le roccaforti del regime: sono giorni di emozioni contrastanti per gli iraniani della diaspora, come Majid Aflaki e Negar Alavinejad che da dec ... tio.ch

“Disegnare nuove mappe di speranza”, ecco com'è andato l'incontro a Marsala #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

"Il regime con cade con le bombe". Nella diaspora iraniana, tra speranza e disillusione x.com