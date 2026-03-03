A Firenze si insiste sull'importanza di frequentare corsi di primo soccorso e di mantenere un alto livello di autodisciplina. Secondo gli organizzatori, conoscere le tecniche di emergenza può fare la differenza in situazioni critiche e prevenire conseguenze peggiori. La strategia mira a coinvolgere più persone possibile, sottolineando che ogni secondo conta e che la preparazione può salvare vite.

FIRENZE "La sicurezza non è facoltativa. Ogni secondo sulla strada può salvare una vita: saper cosa fare è fondamentale". Una frase che ormai è un mantra per Ilaria Chelazzi Bernardoni, motociclista trentenne e autista soccorritrice che con il progetto ’E se Casco?’ si impegna nel quotidiano per la sicurezza dei motociclisti. La morte di Yuri Scandolera sul passo del Giogo è l’ennesima tragedia che si consuma nelle strade fiorentine. Gite spensierate tra amici che all’improvviso si trasformano in un inferno di lamiere e sangue. Lo scorso luglio sulla Barberinese ha perso la vita Matteo Petti, 59 anni, dopo lo schianto in sella alle due ruote con un’utilitaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sfida da vincere: "Corsi di primo soccorso e più autodisciplina"

