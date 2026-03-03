Per la terza volta in poco più di un anno, un alleato importante della Russia è stato rovesciato senza che Vladimir Putin intervenisse. La situazione si ripete con alleati chiave che cadono uno dopo l’altro, lasciando il quadro politico instabile. La Russia si trova in una fase in cui la sua influenza regionale si riduce e non riesce a contenere i cambiamenti interni ai propri alleati.

Putin ha costruito un sistema di influenza asimmetrica efficace in tempi di guerra ibrida, ma incapace di reggere uno scontro tra grandi potenze. Iran, Venezuela e Siria sono tre prove che non hanno bisogno di indizi Per la terza volta in poco più di un anno, un alleato chiave della Russia è stato rovesciato senza che Vladimir Putin facesse nulla di sostanziale per impedirlo. L’uccisione di Ali Khamenei in un’operazione congiunta americana e israeliana in Iran si aggiunge alla caduta di Bashar al-Assad in Siria e all’arresto di Nicolás Maduro in Venezuela. Tre prove non hanno bisogno di indizi: la Russia non ha alcun potere nella sua sfera di influenza; Stati Uniti e Cina fanno un altro sport geopolitico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Russia non è neanche più una potenza regionale

“La Russia? Ha fallito completamente la guerra. Pensavamo fosse una grande potenza che in realtà non c’è”: le parole del presidente della Camera Fontana“Io vedo la Russia come un Paese che ha fallito completamente questa guerra”, “un boomerang“.

Il ritratto di una società che non sa più morire e quindi neanche più vivere. Rileggere Ottiero OttieriTra gli autori suggeriti alle scuole dalle linee guida ministeriali, ci sono sempre Calvino e Pasolini ma mai Ottiero Ottieri.

Contenuti e approfondimenti su La Russia non è neanche più una potenza...

Discussioni sull' argomento Il grande bluff | La Russia non è neanche più una potenza regionale; Mosca in difesa: perché Putin incassa schiaffi e non risponde; Putin ora perde un alleato. Ma scommette sul futuro Iran; La guerra nel quinto anno. Non solo droni: la Russia amplia la potenza di fuoco tradizionale (di M. Lupis).

La premier: "La crisi in Iran nasce dal caos creato dalla Russia che ha attaccato l'Ucraina" - facebook.com facebook

La Russia uscirà provata dalla guerra, ma continuerà a esistere. Il dilemma è dunque come e quando, non se, tornare a parlarci. @omoscatelli nel numero in edicola, "L'Italia nella rivoluzione mondiale". x.com