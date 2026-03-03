La Roma non perde più contro le Big

La Roma e la Juventus si sono affrontate in una partita terminata con un pareggio 3-3. La sfida è durata più di 90 minuti e si è conclusa da oltre un giorno. La partita ha visto entrambe le squadre segnare più volte, senza che nessuna delle due riuscisse a prevalere sull’altra. La gara si è svolta senza ulteriori interventi o eventi rilevanti.

È ormai terminata da più di 24 ore la sfida della Roma contro la Juventus, conclusasi con il risultato di 3-3. Una partita emozionante, con un pareggio recepito come una vittoria in casa Juventus e come una sconfitta in casa giallorossa, complice il beffardo gol di Gatti arrivato proprio durante l'ultima vera azione della partita. Questa gara conferma una consuetudine: la Roma non vince gli scontri diretti. I giallorossi non hanno infatti mai battuto Inter, Milan, Napoli o Juventus durante questa stagione, senza dimenticare la sconfitta contro l'Atalanta di Palladino arrivata a inizio anno. Qualcosa però è cambiato. La modalità e l'atteggiamento con cui la Roma affronta queste sfide rispetto al girone d'andata sono completamente diversi, e a dirlo non sono solo le sensazioni, ma i numeri.