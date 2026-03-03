La Regione ha concluso i lavori e riaperto la fornitura per Benevento

La Regione ha terminato i lavori e ha riaperto la fornitura di acqua a Benevento. Dopo un periodo di interruzione, il servizio è stato ripristinato e la fornitura è ora disponibile per le utenze della città. La riapertura è stata ufficializzata e le operazioni sono concluse. La ripresa del servizio permette ora di soddisfare le esigenze dei cittadini e delle attività locali.

. A tal proposito il ripristino dell'erogazione avverrà a partire dalle ore 12:00 per la zona di Capodimonte, via Avellino, Torre Palazzo, San Vitale, Olivola, Sant'Angelo a Piesco, San Liberatore, Monteguardia. Alle ore 13:00 sarà eseguita la manovra di apertura del serbatoio Gesuiti e man mano sarà ripristinata l'erogazione in via Pacevecchia, via Raffaele Delcogliano, via Luigi Intorcia, via Antonio Lepore, viale Aldo Moro, via Roberto Ruffilli, via Saverio De Dominicis, via Mario Cirillo, via Angelo Mazzoni, via Giovanni Perlingieri, via Cristoforo Ricci, via Gaetano...