La presentazione de La ragazza dai pantaloni verdi | Giusy la Juve l’Heysel mostre e incontri

Oggi, domenica 1° marzo, nell'Aretino si svolgono diverse iniziative culturali. È prevista la presentazione di “La ragazza dai pantaloni verdi: Giusy, la Juve, l’Heysel” e si tengono mostre e incontri dedicati alla promozione culturale. Per segnalare altri eventi, è possibile scrivere alla redazione di Arezzo Notizie.

Ecco gli eventi di oggi, domenica 1° marzo, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Arezzo - Mostra fotografica "Costruire Ponti. Il Parco del Pionta nei progetti partecipativi per la città di Arezzo" Arezzo - È dedicata a Dario Maestrini, lo scopritore della "legge del cuore", la prossima conferenza del ciclo di incontri organizzato dalla Società storica aretina, con il patrocinio del Comune di Arezzo, sui medici che hanno vissuto ed operato nel nostro territorio.