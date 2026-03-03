La piccola danzatrice palermitana Bianca Sidoti ammessa all’audizione per il Teatro dell’Opera di Roma
Una giovane danzatrice di Palermo, Bianca Sidoti, è stata ammessa a un’audizione per il Teatro dell’Opera di Roma. La notizia conferma il livello di preparazione raggiunto dai talenti della scena artistica palermitana e aggiunge un nuovo capitolo alla crescita della danza nella città. La selezione apre le porte a un’esperienza importante per la giovane artista, attesa di dimostrare le sue capacità.
Ennesimo prestigioso riconoscimento al mondo della danza palermitano, che si conferma fucina di giovani talenti. Domenica scorsa 1 marzo 2026, la giovanissima danzatrice Bianca Sidoti, di appena 9 anni, ha conquistato il podio, nella categoria solisti classico baby, alla 12esima edizione del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
