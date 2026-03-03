La nuova guerra del Golfo e la fine dell’El Dorado sportivo arabo

Gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco missilistico contro l’Iran, scatenando una risposta da parte di Teheran. La nuova guerra del Golfo coinvolge diverse nazioni e mette in crisi la stabilità della regione. Le operazioni militari hanno avuto luogo in un contesto di tensioni crescenti tra le parti coinvolte. La situazione rimane altamente volatile e in evoluzione.

L'instabilità creata dai droni iraniani mette a rischio anche i più importanti circuiti professionistici. Tra Formula 1, tennis, golf e pure calcio. Così potrebbe venire meno la potente leva di soft power che i Paesi della regione avevano costruito a suon di petrodollari in questi anni. Giusto per citare alcuni casi: dal 10 al 12 aprile è previsto il Gran premio di Formula 1 in Bahrein; dal 17 al 19 aprile la gara a Gedda (Arabia Saudita). Due appuntamenti molto ravvicinati, per i quali manca solo un mese e mezzo. Ed è difficile ipotizzare che l'area ritorni tranquilla in così poco tempo. Peraltro la Formula 1, che da anni fa molto affidamento sui soldi del Golfo, ha anche in programma due ulteriori Grand prix da quelle parti nel 2026: dal 27 al 29 novembre a Lusail (Qatar) e dal 4 al 6 dicembre nel circuito di Abu Dhabi.