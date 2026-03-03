La Nicchia di via Giovan Pietro a Carrara si amplia con un nuovo spazio, che si andrà ad aggiungere all’attuale locale. La storica attività di gastronomia, gestita dalla famiglia Colognoli, sta preparando l’apertura di una nuova sede nei locali precedentemente occupati dalla gelateria da Enzo. La ristrutturazione è in corso e l’inaugurazione è prevista a breve.

CARRARA La Nicchia di via Giovan Pietro raddoppia. La rinomata gastronomia della famiglia Colognoli ha deciso di ingrandirsi e a breve inaugurerà nei locali che ospitavano la gelateria da Enzo. Una chiusura, quella di Enzo, che ha lasciato un vuoto nel cuore degli amanti del gelato, ma oggi quel fondo è pronto a riprendere vita. Da circa 15 anni La Nicchia rappresenta un punto di riferimento per i gourmet più esigenti, ma anche per chi, avendo poco tempo per stare ai fornelli, cerca la qualità di un pasto genuino. L’attività, guidata con passione da Matteo insieme alla moglie Elisa e alla figlia Letizia, si è distinta nel tempo non solo per i piatti pronti, ma per una selezione di specialità di nicchia e un banco di salumi e formaggi d’eccellenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 'La nicchia' raddoppia da Avenza

