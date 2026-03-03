La nazionale femminile iraniana sceglie di non cantare l' inno | il video

Durante l’esordio in Coppa d’Asia contro la Corea del Sud, la nazionale femminile iraniana ha deciso di non cantare l’inno prima del match, che si è concluso con una sconfitta per 3-0 in Australia. Le giocatrici sono rimaste in silenzio, senza intonare l’inno nazionale. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti o comunicazioni ufficiali da parte delle federazioni coinvolte.

La nazionale femminile iraniana ha scelto di non cantare l’inno all’esordio in Coppa d’Asia contro la Corea del Sud, restando in silenzio prima del match perso 3-0 in Australia. Allenatrice e giocatrici non hanato la situazione in Medio Oriente. Dall’altra parte, l’australiana Amy Sayer ha espresso solidarietà, elogiando il loro coraggio e augurando loro sicurezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Coppa d’Asia femminile 2026, calciatrici Iran rifiutano di cantare inno pro-rivoluzione islamica contro Corea del Sud – VIDEOQuando dagli altoparlanti è partito l’inno che inneggia alla rivoluzione della Repubblica Islamica, le 11 titolari sono rimaste in silenzio.

