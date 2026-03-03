La musica di Bryan Adams dal vivo al Tbone con i Kids gonna rock
Al Tbone si terrà un concerto con Bryan Adams, noto cantante canadese. I Kids Gonna Rock, band composta da musicisti bolognesi con esperienza, si esibiranno dal vivo interpretando i brani più famosi dell'artista. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare le canzoni di Adams interpretate da una band locale. L’appuntamento è rivolto agli appassionati di musica dal vivo e di Adams.
Appuntamento imperdibile per gli appassionati del noto rocker Bryan Adams. I Kids Gonna Rock, band di recente formazione composta da musicisti bolognesi di grande esperienza, eseguiranno dal vivo tutti i brani di maggiore successo dell'artista canadese. La voce magica di Guido Montori, le tastiere di Simone Muzzi, la chitarra di Franco Nipoti, la solida sezione ritmica di Beppe Montuori (batteria) e Luigi Cerasuolo (basso), le armonie vocali della cantante inglese Jennie Huston, vi accompagneranno in una full immersion nell'universo Bryan Adams.
