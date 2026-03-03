La morte di Khamenei rimette i tg al centro

Sabato, oltre 20 milioni di italiani hanno seguito in diretta le trasmissioni di tg e programmi di informazione dedicati alla situazione in Iran, innescando una grande attenzione mediatica. Le notizie sulla presunta morte di un leader iraniano hanno portato i telegiornali al centro dell’attenzione, modificando i palinsesti di tutte le reti. La copertura ha coinvolto numerosi canali televisivi e contenitori di notizie su tutta la penisola.

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Tg e all news) Più di 20 milioni di italiani hanno seguito sabato le varie dirette di tg e contenitori d’informazione sulla situazione iraniana che hanno sconvolto i palinsesti di tutte le reti. A cominciare dal Tg1 la cui edizione straordinaria delle 8.15 di mattina andata in onda sull’onda delle notizie provenienti dal Medio Oriente ha siglato una media del 27% di share con punte del 30%. Ottimi riscontri anche per il Tg5 mattina con una media del 18% e punte del 20% e dello Speciale del Tg3 delle 12.30 che ha toccato l’8%. Buone le performance pomeridiane del Tg4 che ha imbastito uno Speciale di oltre 4 ore con una media del 5% e picchi del 6%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

