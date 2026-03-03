la morte di khamenei rimette i tg al centro

Sabato, oltre 20 milioni di italiani hanno seguito in diretta le trasmissioni di tg e programmi di informazione dedicati alla situazione in Iran, innescando una grande attenzione mediatica. Le notizie sulla presunta morte di un leader iraniano hanno portato i telegiornali al centro dell’attenzione, modificando i palinsesti di tutte le reti. La copertura ha coinvolto numerosi canali televisivi e contenitori di notizie su tutta la penisola.

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Tg e all news) Più di 20 milioni di italiani hanno seguito sabato le varie dirette di tg e contenitori d’informazione sulla situazione iraniana che hanno sconvolto i palinsesti di tutte le reti. A cominciare dal Tg1 la cui edizione straordinaria delle 8.15 di mattina andata in onda sull’onda delle notizie provenienti dal Medio Oriente ha siglato una media del 27% di share con punte del 30%. Ottimi riscontri anche per il Tg5 mattina con una media del 18% e punte del 20% e dello Speciale del Tg3 delle 12.30 che ha toccato l’8%. Buone le performance pomeridiane del Tg4 che ha imbastito uno Speciale di oltre 4 ore con una media del 5% e picchi del 6%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Temi più discussi: Scacco all’Iran: è morto Ali Khamenei, e ora?; La diaspora iraniana celebra la morte di Khamenei, sperando nella libertà; Teheran, folla in piazza piange la morte di Khamenei; Trump su Truth: Ali Khamenei è morto. Il nodo della successione dopo la conferma.

Con la morte di Khamenei Putin vede scomparire un altro alleato…? Listen to the article - Dopo Assad e Maduro, anche la Guida suprema iraniana scompare dalla scena: il Cremlino, impegnato in Ucraina, si limita alle condoglianze e non annuncia aiuti concreti a Tehe ... liberoreporter.it

Ecco perché la morte di Khamenei rischia di lasciare Putin più isolatoPutin perde alleati chiave come Assad, Maduro e Khamenei nell’ultimo anno e mezzo, mentre prosegue una dificile guerra in Ucraina ... ilsole24ore.com

Le operazioni di Intelligence di #Israele. - Il Mossad ha hackerato tutte le telecamere del traffico a #Teheran per anni ed è riuscito a seguire le guardie del corpo di #Khamenei vicino al suo complesso. - Israele è anche riuscito a interrompere il segnale delle to x.com

La Stampa. . Il 28 febbraio Israele e Stati Uniti hanno lanciato un attacco congiunto contro l’Iran. Oltre alla Guida Suprema Ali Khamenei, sono stati uccisi anche altri nomi eccellenti. L’operazione ha suscitato la reazione iraniana. Ecco quali potrebbero essere - facebook.com facebook