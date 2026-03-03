Melania Trump, ex first lady, presiede un importante organo dell’ONU senza potere decisionale reale, ma con ruolo simbolico e protocollare. La sua posizione si svolge in un contesto in cui l’ente internazionale sembra più una corte imperiale, con rituali e inchini piuttosto che con decisioni condivise. La scena si svolge tra figure che si inchinano e formalismi, in un meccanismo senza voto né mandato diretto.

C’è qualcosa di profondamente lisergico nell’immagine di Melania Trump che batte il martelletto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite come fosse il tè delle cinque a corte. Non è satira, non è un episodio scartato di House of Cards: è accaduto davvero. Una first lady – ruolo ornamentale per definizione, privo di mandato elettivo, di investitura costituzionale, di qualsiasi responsabilità politica diretta – che presiede l’organo più delicato del pianeta, quello che decide di guerre, embarghi e pace armata. “I conflitti nascono dall’ignoranza”, dice. Frase impeccabile, da poster motivazionale in un corridoio ministeriale. Ma qui non siamo a un convegno scolastico: siamo nel sancta sanctorum della diplomazia globale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La mogliettina del Tycoon, la First Lady col martelletto: l’ONU ridotta a corte imperiale, tra inchini servili e potere per matrimonio senza voto. Meloni, stai ancora zitta?

Lite sul crocifisso, caos in consiglio comunale a Firenze. Mossuto a Biti: “Stai zitta”. Arriva la polizia municipaleFirenze, 2 marzo 2026 – Una battuta sul crocifisso e in consiglio comunale scoppia il caos.

La bimba in grembo muore 5 giorni dopo l’ecografia in ospedale, madre denuncia: “Mi hanno detto stai zitta”La denuncia di una coppia salentina dopo aver perso la loro bimba in grembo alla 36esima settimana di gravidanza.