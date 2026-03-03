La Meloni avverte | Questa guerra può coinvolgerci

Il premier ha dichiarato che la crisi attuale deriva dal conflitto in Ucraina, affermando che gli Stati Uniti e Israele non hanno coinvolto direttamente gli europei. Ha anche avvertito che questa guerra potrebbe coinvolgere il nostro paese. Inoltre, ha chiesto a Teheran di fermare gli attacchi, sottolineando la preoccupazione per un possibile escalation internazionale.

«La nuova crisi mediorientale mi preoccupa, mi preoccupa il contesto generale, sarebbe stupido ritenere che quello che accade anche lontano dai nostri confini non ci coinvolga». Giorgia Meloni commenta al Tg5 le possibili conseguenze della guerra all’Iran sul nostro Paese. «L’Italia si era molto spesa perché si arrivasse a un accordo serio sul nucleare iraniano», precisa il premier. «Particolarmente in un momento nel quale vacilla il diritto internazionale, non possiamo permetterci che l’attuale regime iraniano abbia missili a lungo raggio con testate atomiche. Quell’accordo è fallito e Stati Uniti e Israele hanno deciso di attaccare senza il coinvolgimento dei partner europei. 🔗 Leggi su Laverita.info

