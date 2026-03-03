La magistratura blocca la riforma | è il più potente gruppo di pressione Parola di Vassalli

Vassalli ha dichiarato che la magistratura rappresenta il più forte gruppo di pressione, affermando che le toghe impediscono la realizzazione di una vera riforma. In un'intervista, ha specificato che l’ordinamento giudiziario è considerato intoccabile e che questa resistenza blocca i cambiamenti proposti. Le sue parole evidenziano il ruolo di questa istituzione nel contrastare le iniziative di modifica del sistema giudiziario.

Quando Vassalli disse: “Le toghe bloccano la vera riforma”. “L’ordinamento giudiziario è intoccabile”. Era il 1987. Ad accendere un faro sulle frasi “profetiche” dell’autore delle riforma del codice di procedura penale è il quotidiano Il Dubbio. I n un articolo Errico Novi intervista Torquil Dick Erickson, che in quegli anni in cui era corrispondente del Finacial Times ebbe un colloquio diventato famoso con Vassalli. Il cronista oggi ottantenne era presente lunedì a Napoli alla Federico II. Durante l’incontro incentrato sulla riforma della giustizia ha ricordato i punti salienti di quell’intervista dell’87 in cui l’allora presidente della commissione Giustizia del Senato, poi guardasigilli e autore del nuovo codice di procedura penale pronunciò quelle frasi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

"Con la riforma la magistratura sarà più debole e più permeabile alle pressioni esterne. Il sorteggio? Rischia di trasformarsi in una lotteria"Anche a Parma nasce il comitato a difesa della Costituzione e per il No al Referendum confermativo, che si svolgerà il 22 e il 23 marzo.

