La Maceratese si lecca le ferite | Serve equilibrio tra le due fasi

La squadra di Macerata si trova a riflettere sulle recenti prestazioni, sottolineando l’importanza di trovare un giusto equilibrio tra le due fasi di gioco. Il tecnico ha evidenziato che preferisce squadre che puntano sul gioco e sulla propensione all’attacco, ma ha anche fatto notare che è fondamentale mantenere una buona solidità difensiva e qualità complessiva per migliorare le prestazioni.

"Mi piacciono le squadre propositive e amo vedere quelle che fanno del gioco la propria identità, poi le formazioni devono essere anche equilibrate e naturalmente avere qualità". È quanto dice l'esperto allenatore Marco Alessandrini sulla Maceratese che ha anche guidato in passato. "Mi sembra – aggiunge – che i biancorossi alternano ottime prove ad altre un po' meno, ma è anche vero che nell'ultimo turno avevano di fronte l'Ancona, che merita la vetta e non è facile da affrontare per nessuna realtà". Ne sanno qualcosa i biancorossi che in due gare hanno incassato 9 gol ed ecco una prima nota stonata: a un certo momento bisogna fermarsi e controllare per evitare che una sconfitta si trasformi in una debacle, che un passo falso sollevi i mugugni di una tifoseria sempre vicina alla squadra.

