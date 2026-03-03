La luce torna nel parcheggio di piazza Castello ma non solo

La luce è tornata nel parcheggio di piazza Castello, così come in altri punti della città. Il Comune di Monza ha annunciato ufficialmente che i lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione in piazza Castello, vicino alla stazione ferroviaria, sono stati completati. La comunicazione indica che l’intervento è terminato e che la nuova illuminazione è ora attiva nel parcheggio.

In questi giorni sono diversi i cantieri attivi in città per la sistemazione degli impianti di illuminazione: ecco l'elenco delle vie Nel parcheggio di piazza Castello (ma non solo) è ritornata la luce. È il Comune di Monza che lo comunica, con una nota ufficiale con la quale spiega che "sono terminati i lavori di riqualificazione all'impianto di illuminazione di piazza Castello, di fianco alla stazione ferroviaria". Dalla serata di lunedì 2 marzo l'impianto di illuminazione è tornato regolarmente in funzione, mentre il cantiere è già stato rimosso per rendere disponibili gli stalli di sosta. La sistemazione dell'asfalto verrà eseguita nei mesi di aprile e di maggio.