La logistica internazionale continua a espandersi grazie all’aumento dell’e-commerce, all’introduzione di nuove tecnologie e alla costruzione di infrastrutture dedicate. Tuttavia, si trova a dover affrontare tensioni geopolitiche, una diffusa carenza di autisti e problemi ambientali che rendono difficile pianificare un futuro sostenibile per questo settore.

La logistica si sta trasformando. Lo sta facendo rapidamente, profondamente e - forse - persino irreversibilmente. Nel 2024, il mercato globale della logistica ha sfiorato i quattromila miliardi di dollari di valore, con proiezioni di crescita fino a seimila miliardi entro il 2030: entro la fine di questa decade, le dimensioni del settore potrebbero aumentare del 50%, con un tasso di crescita annuale intorno al 7,2%. Alla base di questa accelerazione ci sono l’espansione degli e-commerce, l’innovazione tecnologica impetuosa e la necessità di catene di approvvigionamento sempre più globalizzate e sofisticate. Tuttavia, questa crescita si sviluppa su un terreno segnato da profonde tensioni geopolitiche e sfide strutturali che potrebbero mettere a rischio la tenuta stessa del settore. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La logistica che muove (letteralmente) la nostra economia

«La logistica vale il 9% del Pil italiano. Ora vanno completate le grandi opere»Senza logistica, trasporti e spedizioni il Paese semplicemente si fermerebbe. L’Assemblea annuale di Confetra che si è svolta ieri a Roma è stata l’occasione ... ilmattino.it

Logistica, il settore strategico che muove l’economia bergamascaE’ stata presentata la prima edizione del «Redpaper» di Skille, dedicata alla logistica: analisi, dati e storie delle imprese, da Bergamo ai mercati globali. L’evento di lancio della monografia, che ... ecodibergamo.it

Quattordici persone indagate dalla guardia di finanza di Trieste nell'ambito di un'inchiesta sul lavoro irregolare nella logistica. Emessa un'ordinanza di custodia cautelare. - facebook.com facebook

Scoperti appalti illeciti di manodopera nel settore logistica tra Portogruaro e Trieste. Operazione della Guardia di Finanza tra Veneto e Friuli Venezia Giulia: 120 lavoratori irregolari e 14 indagati. x.com