La logistica che muove letteralmente la nostra economia

Da ecodibergamo.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La logistica internazionale continua a espandersi grazie all’aumento dell’e-commerce, all’introduzione di nuove tecnologie e alla costruzione di infrastrutture dedicate. Tuttavia, si trova a dover affrontare tensioni geopolitiche, una diffusa carenza di autisti e problemi ambientali che rendono difficile pianificare un futuro sostenibile per questo settore.

La logistica si sta trasformando. Lo sta facendo rapidamente, profondamente e - forse - persino irreversibilmente. Nel 2024, il mercato globale della logistica ha sfiorato i quattromila miliardi di dollari di valore, con proiezioni di crescita fino a seimila miliardi entro il 2030: entro la fine di questa decade, le dimensioni del settore potrebbero aumentare del 50%, con un tasso di crescita annuale intorno al 7,2%. Alla base di questa accelerazione ci sono l’espansione degli e-commerce, l’innovazione tecnologica impetuosa e la necessità di catene di approvvigionamento sempre più globalizzate e sofisticate. Tuttavia, questa crescita si sviluppa su un terreno segnato da profonde tensioni geopolitiche e sfide strutturali che potrebbero mettere a rischio la tenuta stessa del settore. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

la logistica che muove letteralmente la nostra economia
© Ecodibergamo.it - La logistica che muove (letteralmente) la nostra economia

La Borsa e la Vita | Iran, cosa rischia la nostra economiaMichele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, spiega che cosa sta succedendo: il Qatar sospende la produzione di Gnl e il prezzo del gas vola...

Chi era Anna Bolena, la regina che perse la testa (letteralmente) per Enrico VIIIAnna Bolena fu la prima regina d’Inghilterra a essere giustiziata, per volere del re Enrico VIII, inaugurando un tragico precedente nella storia...

#8: PIATTAFORME DEL CONSENSO - Tania Rispoli, Alessandro Lolli, Collettivo Into the black box

Video #8: PIATTAFORME DEL CONSENSO - Tania Rispoli, Alessandro Lolli, Collettivo Into the black box

Aggiornamenti e notizie su La logistica che muove letteralmente la...

Temi più discussi: La logistica vale il 9% del Pil italiano. Ora vanno completate le grandi opere; Confetra compie 80 anni. De Ruvo: Evitiamo contrapposizioni con l’autotrasporto: dialogo sulle soste; Crisi Iran, il motorsport sospeso tra geopolitica e logistica: Imola snodo d’emergenza?; Lavorare nel mondo dello spettacolo: i corsi di laurea per gli eventi e le opportunità di stage.

la logistica che muove«La logistica vale il 9% del Pil italiano. Ora vanno completate le grandi opere»Senza logistica, trasporti e spedizioni il Paese semplicemente si fermerebbe. L’Assemblea annuale di Confetra che si è svolta ieri a Roma è stata l’occasione ... ilmattino.it

Logistica, il settore strategico che muove l’economia bergamascaE’ stata presentata la prima edizione del «Redpaper» di Skille, dedicata alla logistica: analisi, dati e storie delle imprese, da Bergamo ai mercati globali. L’evento di lancio della monografia, che ... ecodibergamo.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.