La libreria nella chiesa | qui puoi scegliere i libri tra gli affreschi del Settecento

A Rieti una libreria unica nel suo genere: scaffali pieni di libri dentro una chiesa del Settecento, tra affreschi e intonaci antichi. Si tratta di un luogo magico nel quale gli scaffali pieni di volumi sembrano entrare direttamente in contatto con gli affreschi e gli intonaci d'epoca. Ogni libro non è soltanto un invito alla lettura, ma diventa parte di un'esperienza immersiva, tra l'odore della carta stampata e l'atmosfera di un luogo sacro che ha trovato una nuova vita. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Rieti c'è una libreria che si trova in una chiesa sconsacrata che conserva ancora i suoi elementi architettonici originali: un'enorme porta lignea intagliata, il rosone che illumina la navata e gli intonaci settecenteschi restaurati, seppur segnati dal tempo.

