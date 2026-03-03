La gufata di Salvini sul derby | Scontata la vittoria dell' Inter

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, tifoso del Milan, si trovava a Cinisello Balsamo per visitare il cantiere dell'edificio Aler e ha commentato il derby di domenica sera tra Inter e Milan, affermando che la vittoria dei nerazzurri era scontata. Le sue dichiarazioni hanno attirato l'attenzione dei presenti e dei media.

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, tifoso del Milan, presente a Cinisello Balsamo per visitare il cantiere dell'edificio Aler, parla così del derby contro l'Inter di domenica sera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La gufata di Salvini sul derby: "Scontata la vittoria dell'Inter" Salvini che gufata: «L’Inter vincerà il derby di marzo. Gattuso porterà l’Italia al Mondiale»di Redazione Inter News 24Salvini intervistato da OSVS ha detto la sua in vista del derby contro il Milan in programma a marzo e non solo Matteo... Leggi anche: Milan, senti Salvini: “Derby? Rassegnato ad una chiara, netta, evidente vittoria dell’Inter …” Una raccolta di contenuti su La gufata di Salvini sul derby Scontata... Salvini si sta giocando la sopravvivenza politica, tra l’addio di Vannacci e il rilancio delle OlimpiadiE poi c’è un problema interno. Ora la parte di Lega che è sempre stata più critica nei confronti di Vannacci, a cui non è mai andata giù la scelta di Salvini di nominarlo pure vicesegretario federale ... fanpage.it Cauzione a chi va in piazza. La proposta di Salvini bocciata dalla Cgil: IncostituzionaleDopo gli scontri di Torino al corteo di Askatasuna il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini torna a parlare di un obbligo di cauzione per chi scende in piazza da inserire nel nuovo ... repubblica.it