La guerra si allarga il perimetro di Gaza si stringe

La guerra si sta intensificando e il confine di Gaza si sta restringendo. I titoli dei giornali parlano di movimenti verso Teheran e di un’espansione delle mappe militari, ma nel frattempo Gaza viene chiusa nuovamente entro i suoi limiti. La situazione sul campo appare complicata, con un aumento delle operazioni militari e una crescente pressione sulla regione.

Mentre i titoli scorrono verso Teheran e le mappe si allargano, Gaza viene richiusa dentro il suo perimetro. I valichi serrati, il carburante contato in ore, l’acqua razionata. Israele annuncia una riapertura “graduale” di Kerem Shalom, coordinata con il centro americano per gli aiuti. Graduale significa camion contingentati, liste approvate, attese. Significa trasformare un diritto umanitario in concessione amministrativa. Le agenzie parlano di generatori quasi fermi negli ospedali, di impianti idrici che funzionano a intermittenza, di panifici che sospendono perché la farina resta bloccata oltre la frontiera. Due litri d’acqua al giorno in alcune aree. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it Leggi anche: Ora la guerra si allarga La nebbia della guerra si allarga sulle «garanzie» UsaA detta di un alto funzionario statunitense, secondo l’agenzia Axios ci sarebbero «progressi significativi» nei colloqui di pace. L’offensiva di terra di Israele nella Striscia di Gaza: il reportage Contenuti e approfondimenti su La guerra si allarga il perimetro di... Discussioni sull' argomento La guerra all’Iran si allarga, tra bugie e impreparazione; Iran, l’escalation e l’azzardo feroce di Trump e Netanyahu; Dall'Iran al Libano fino a Cipro: il fronte della guerra si sta allargando; Gaza: dopo attacco all’Iran fermati aiuti umanitari. Domani riaprirà valico Kerem Shalom. Gaza: dopo attacco all’Iran fermati aiuti umanitari. Domani riaprirà valico Kerem ShalomDa sabato 28 febbraio tutti gli accessi alla Striscia sono bloccati per via della guerra con Teheran. Guterres: «Israele riapra valichi verso Gaza» ... ilsole24ore.com Balzoo Scordia. Global Genius · Puppet School. 3 marzo 2026 È tardi ma qui si gioca Raf, Olena e Gaza i tre monellini Dovete andare a nanna bimbiiii #balzooscordia #randagidiscordia - facebook.com facebook Gaza: dopo attacco all’Iran fermati aiuti umanitari. Domani riaprirà valico Kerem Shalom ilsole24ore.com/art/gaza-stop-… x.com