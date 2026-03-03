LA GIORNATA Derby per l’Ascoli La Pianese tenta l’impresa

Domani si gioca la 30esima giornata del girone B di serie C con tre partite alle 18. L’Ascoli affronta un derby importante, mentre la Pianese cerca di ottenere un risultato sorprendente contro una squadra più quotata. Tra le gare in programma, Gubbio e Carpi si sfidano con obiettivi differenti, entrambe alle ore 18.

Il girone B di serie C torna in campo domani per la 30esima giornata. Ad aprire il turno infrasettimanale tre partite in programma alle ore 18 Gubbio-Carpi mette di fronte due formazioni con obiettivi diversi. Gli umbri cercano di consolidare il piazzamento playoff, gli emiliani centrare prima possibile la salvezza. Pontedera-Juventus Next Gen invece vede il pronostico tutto dalla parte dei bianconeri con i granata toscani ultimi in classifica che hanno disperato bisogno di restare attaccati al treno playout ed evitare la retrocessione diretta. Si annuncia equilibrata Vis Pesaro-Bra. La squadra di Stellone vuole agganciare il treno degli spareggi per la B, la matricola piemontese togliersi dalle sabbie mobili della bassa classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Bellini trascina la Pianese, 4-2 all’AscoliPiancastagnaio (Siena), 3 gennaio 2025 – Un super Pianese cala il poker, battendo l’Ascoli (in dieci per un’ora) e conquistando in un Comunale...

In dieci un’ora, crollo Ascoli con la Pianesepianese 4 ascoli 2 PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Ercolani, Gorelli, Chesti; Sussi, M.

