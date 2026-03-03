La Francia vuole rafforzare ed estendere la deterrenza nucleare

Il presidente francese ha annunciato un accordo con diversi paesi europei per rafforzare e ampliare la deterrenza nucleare. La decisione riguarda specificamente l'aggiornamento delle capacità militari e la cooperazione tra le nazioni coinvolte. L'annuncio è stato fatto in un contesto di aumento delle tensioni internazionali e di nuove sfide alla sicurezza europea. Nessuna data precisa o dettagli tecnici sono stati forniti.

L'immagine è destinata a fare scalpore: Il p Macron che parla davanti a un sottomarino nucleare, nella base dell'Ile Longue, a Brest, nell'ovest della Francia. Ma è il contesto della guerra, del tutto imprevisto, a dare un'intensità particolare al discorso del presidente francese. Il discorso di Macron voleva essere l'annuncio un passo importante per la costituzione di uno zoccolo duro della difesa europea intorno all'arma nucleare francese. È uno sviluppo senza precedenti, una risposta evidente a Donald Trump e alla sensazione che l'ombrello statunitense in Europa non sia più affidabile, per usare un eufemismo. Nel porto bretone, il presidente francese ha usato un termine del gergo nautico per descrivere le alleanze che "fileggiano", come una vela che si sgonfia.