la francia vuole difendere altri paesi europei con le proprie armi nucleari

Il presidente francese ha annunciato l’intenzione di utilizzare le armi nucleari francesi per proteggere altri paesi europei. La proposta arriva come risposta al presunto disimpegno degli Stati Uniti nel settore della difesa. La decisione riguarda specificamente alcuni stati europei, che potrebbero ricevere supporto nucleare dalla Francia in caso di minaccia. La proposta è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui meccanismi di attuazione.

Lunedì il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato di come migliorare la difesa della Francia e dell’Europa sfruttando il nucleare. Ha detto due cose notevoli: la prima è che la Francia nei prossimi anni aumenterà il numero delle sue bombe nucleari (al momento sono circa 300). La seconda è che per la prima volta nella sua storia la Francia potrebbe usare queste bombe non solo per difendere sé stessa, ma anche i paesi alleati che lo desiderano. Potrebbe quindi usare le proprie armi nucleari anche in caso di attacco contro altri paesi europei. Macron ha ipotizzato la costruzione di basi aeree francesi in altri paesi europei: ospiterebbero militari francesi e testate nucleari, che rimarrebbero comunque sotto il controllo francese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

